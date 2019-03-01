شهد مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، مساء أمس، الخميس، حفل فرقة الحضرة، وهم فرقة إنشادية مكونة من مجموعة من الشباب المنشدين والمُبتهلين، حيثيقدمون حالة روحانية من الابتهالات والذكر والمديح من مختلف الطرق الصوفية.
وعلى مدار ساعتين هى مدة الحفل عاش
جمهور قاعة الحكمة والتى امتلأت عن آخرها مع باقة متنوعة من الابتهالات والأناشيد والمديح منها "نتوسل بالحبابة ويا أجمل الأنبياء ومشتاق لك يا نبينا ومدد يا سيدة وحلفت بسرك الأسمى وكحلوا عينى".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. نفحات الإنشاد تملأ نهر الساقية فى حفل "الحضرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.