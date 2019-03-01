بالصور.. نفحات الإنشاد تملأ نهر الساقية فى حفل "الحضرة"

شهد مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، مساء أمس، الخميس، حفل فرقة الحضرة، وهم فرقة إنشادية مكونة من مجموعة من الشباب المنشدين والمُبتهلين، حيث

يقدمون حالة روحانية من الابتهالات والذكر والمديح من مختلف الطرق الصوفية.

وعلى مدار ساعتين هى مدة الحفل عاش

جمهور قاعة الحكمة والتى امتلأت عن آخرها مع باقة متنوعة من الابتهالات والأناشيد والمديح منها "نتوسل بالحبابة ويا أجمل الأنبياء ومشتاق لك يا نبينا ومدد يا سيدة وحلفت بسرك الأسمى وكحلوا عينى".