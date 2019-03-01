استضافت ساقية عبد المنعم الصاوى، مساء أمس، الخميس، ندوة تحت عنوان "التغذية والحياة الصحية" قدمتها خبيرة التغذية العلاجية الدكتورة نورهان قنديل. تحدثت الدكتورة نورهان قنديل خلال الندوة عن فكرة الحياة الصحية وأنها تتكون من تغذية سليمة وبشرة صحية وشعر صحى وشرب كمية مناسبة من الماء بحد أدنى 8 أكواب يوميًّا من المياه، كما حدثتنا قنديل عن فكرة الصيام المتقطع وتأثيره على صحة الإنسان.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إقبال جماهيري في ندوة "التغذية والحياة الصحية" لنورهان قنديل في ساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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