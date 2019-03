في عيد ميلاده.. معلومات تعرفها لأول مرة عن خافيير بارديم

يحتفل اليوم الممثل الأسباني خافيير بارديم بعيد ميلاده الـ50، الذي لفت الأنظار إليه بموهبته وحضوره المميز منذ بداية ظهوره علي شاشة السينما، حتي أنه استطاع في وقت قصير تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة وضعته في مكانة مميزة إلي جانب كبار نجوم الفن العالميين.

وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها معلومات ستعرفها لأول مرة عن النجم العالمي خافيير بارديم احتفالًا بعيد ميلاده.

1_ نشأ وسط عائلة فنية، فجداه كانا ممثلين وكذلك أمه وأخته وأخوه.

2_ درس الرسم في الجامعة وتميز في رياضة "الرجبي" حتي أنه كان أحد لاعبي المنتخب الأسباني.

3_ كان اول ظهور له في عمر ست سنوات عندما ظهر بفيلم روائي بعنوان "دعوى قضائية".

4_ من ابرز أعماله السينمائية "Mother، The Last Face، Loving Pablo، Pirates of the

Caribbean: Salazar's Revenge، Eat Pray Love، Vicky Cristina Barcelona".

5_ تزوج من الفنانة الإسبانية بينيلوب كروز ولديهم طفلان.

6_ حصل علي جائزة الأوسكار عام 2008، كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم " No Country for Old Men".

7_حصل على جوائز جويا أربع مرات، وهي جائزة تقدم سنويًا من قبل الأكاديمية الإسبانية للفنون والعلوم السنيمائية.

8_تم ترشيحه لجائزة جولدن جلوب أربع مرات عن أدواره في أفلام " Before Night Falls، The Sea Inside، No Country for Old Men ، Vicky ."Cristina Barcelona