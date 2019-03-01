علقت الفنانة رانيا محمود ياسين، على الهجوم الذي حدث للنجم رامي مالك بعد حصولة على أوسكار أفضل ممثل، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتبت "ياسين" عبر صفحتها قائلة :"في أصوات طالعة في الإعلامبتقول إن رامي مالك مثال لا يحتذي به لأنه عمل دور واحد مثلي هههه هو لسه فيه ناس مش عارفة الفرق بين شخصية بيقدمها الفنان وبين شخصيته الحقيقية وهو
وتابعت : "وهو إحنا عندنا مزاج نحطم أي شخص ناجح وخالص أي حد فرحنا لازم نقتله ونغتاله معنويا الحمد لله يا رامي أنك في أمريكا ولا كانوا دمروك نفسيا النوعية العجيبة دي من البشر إلي بيطلوا علينا عبر الشاشات وللأسف كمان علينا إننا نستحملهم هم والله".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رانيا محمود ياسين عن الهجوم على رامي مالك: الحمد لله أنك في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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