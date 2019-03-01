لعشاق الشوكولاتة إليكم وظيفة العمر براتب خيالي!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 مارس 2019 04:20 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

إذا كنت من مدمني الشوكولاتة، وفي الوقت نفسه تبحث عن عمل، فهناك عرض يجب ألا تسمح له بأن يفوتك!

عرضت شركة “مونديليز العالمية” التي تمتلك شركات “كادبوري” و”أوريو” و”غرين آند بلاكس” و”ميلكا” على عشاق الشوكولاتة التقدم لوظيفة ذواقة، بأجر قدره 10.75 جنيه إسترليني في الساعة، وذلك لتذوق أنواع جديدة من الشوكولاتة. ومن أهم ميزات هذه الوظيفة أنها لا تتطلب أي خبرة سابقة.

وسوف تختار الشركة أربعة محظوظين في المجمل، ليسافروا إلى ووكينغهام، بيركشاير حتى يجربوا أنواع الشوكولاتة الجديدة من الشركة.

ويذكر إعلان الوظيفة أيضا أن هناك تدريبا معينا سوف يمر به المعينون، بحيث يتمكنوا من التعبير السليم عما يشعرون به من اختلافات في الطعم، ولوصف ذلك الطعم بدقة.

لكن الشركة تشترط شرطا أساسيا، هو أن يكون المتقدم عاشقا مجنونا للشوكولاتة، وأن تكون المستقبلات الحسية الخاصة بالأطعمة السكرية هي الأكثر حساسية وانتقاء من أي مستقبلات أخرى لديه.

وإلى جانب ذلك، تشترط الشركة الإجادة التامة للغة الإنجليزية، والصدق في التعبير عن المشاعر، والرغبة في تجربة أطعمة جديدة.

ويظل هناك شرط أخير، هو ألا يعاني المتقدم من أي حساسية تجاه مادة الغلوتين.

وكانت شركة متخصصة في صناعة أفران البيتزا قالت بأنها تبحث عن شخص يعطوه مالا كي يأكل البيتزا، وهو ما سموه “وظيفة الأحلام”.

وسبق أن قدمت بعض الشركات عروض مختلفة بعضها أغرب مما قد يتوقع.

وقامت إحدى الشركات بتقديم عروض عمل لتذوق مختلف أنواع الشاي, إلى جانب شركات قدمت عروض عمل لمن يقوم بتجربة الدمى الجـ ـنسية.

وفي وقت سابق عرضت إحدى الشركات على أشخاص لمن يقوم بتفحص نوعية مزيل العرق, كما عرضت شركات على عاملين القيام بشم رائحة العرق لمعرفة الروائح وأنواع المزيلات الجيدة لأجلها.