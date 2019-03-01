بعد “الفضيحة الأخلاقية“.. مي العيدان تهاجم خالد يوسف: ”لطّخ“ سمعة الفن والحديث عنه مضيعة للوقت

مي العيدان تهاجم خالد يوسف

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، المخرج والنائب البرلماني المصري خالد يوسف، على الفيديوهات الجنسية، واصفة إياها بـ“الفضيحة الأخلاقية“.

”لطّخ“ سمعة الفن

وقالت العيدان في برنامجها التلفزيوني ”كشف حساب“: ”كلما أفتح اليوتيوب أجد فضيحة خالد يوسف مع فلانة، حسستوني إن خالد هو الراجل الوحيد في مصر، والكل عنده أخلاق“.

وتابعت ”العيدان“ بالقول إن خالد يوسف مرفوع عنه القلم منذ زمن، وأي حديث عنه مضيعة للوقت، مضيفة: ”للأسف أنه محسوب على الفن“، مشيرة إلى خالد يوسف ”لطّخ“ سمعة الفن، فبعد ظهور الفيديوهات تم رشق الفن والفنانين بأنه وسط منحلّ.

لا ترحموا خالد يوسف

وأضافت: ”الفتيات المتورطات في فيديوهات خالد يوسف، غُرر بهن، لأنه قال: أنا هعملك فيلم، وأنا طلعت غادة عبدالرازق وسمية الخشّاب ولكن في النهاية هو رجل معه أكثر من جوارٍ، يتم استبدالهن بين حين وآخر“.

واستطردت العيدان: ”لا ترحموا خالد يوسف، ولكن ارحموا الفتيات؛ لأنه أعطاهن نوعًا من المخدر ولم يكنّ في وعيهن، تذكروا موقف أهلهن؛ لأن إعادة نشر الفيديوهات فضيحة لأهلهن“.