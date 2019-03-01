نورهان على الطريق الصحراوي من أجل «قمر هادي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة المصرية نورهان تصوير أحداث مسلسلها الجديد “قمر هادي” بطولة النجم هاني سلامة، وذلك داخل فيلا بالطريق الصحراوي في حضور معظم أبطال العمل.

ومن جانبها أعربت الفنانة المصرية في تصريحات صحفية، عن سعادتها لمشاركتها في بطولة مسلسل “قمر هادي”، خصوصا أنه يجمعها للمرة الثانية مع النجم هاني سلامة بعد مسلسل “نصيبي وقسمتك”، وكذلك المخرج رءوف عبد العزيز بعد مسلسل “ألف ليلة وليلة” الذي كان أولى تجاربه الإخراجية في مجال الدراما التليفزيونية.

ووأكدت نورهان على أن المسلسل أيضا مكتوب بحرفية شديدة وسيناريو رائع ومشوق قادر على جذب المشاهدين من الوهلة الأولى لمتابعته وجعله في حالة من الترقب والشغف لمعرفة تفاصيل الأحداث على مدار حلقات المسلسل.

وأشارت النجمة المعروفة إلى أن المسلسل يقدمها في شخصية جديدة مختلفة تماما بالنسبة لها وسيكون بمثابة مفاجأة للمتفرج، خصوصا أنها شخصية مليئة بالتفاصيل والأحداث المشوقة وستجعل الجمهور في حيرة من أمرة ما بين التعاطف معها أو كرهها.

ويشارك في بطولة مسلسل “قمر هادى” داليا مصطفي، يسرا اللوزى، محسن محيي الدين، هادي الجيار، أشرف زكي، حمزة العيلى، مؤمن نور، آية سماحة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رءوف عبد العزيز، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، إنتاج “سينرجي”.