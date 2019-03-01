مي عز الدين تجيد عزف "الطبلة" في مسلسلها الجديد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أجادت الفنانة مي عز الدين العزف على آلة الطبلة بعدما تدربت عليها لفترةٍ طويلة خلال الشهور الماضية من أجل دورها في مسلسل "البرنسيسة بيسة". واستطاعت أن تعزف عليها بمهارة شديدة في المشاهد التي صورتها خلال الأيام الماضية ضمن أحداث حلقات العمل الأولى. علماً أنها تجسد شخصية "بيسة" التي تعمل بفرقة فنون شعبية، وتحاول التغلّب على الكثير من الصعوبات والمشاكل التي تواجهها.

يشار إلى أنها تواصل تواجدها في السباق الرمضاني بهذا المسلسل الذي كتب قصته الثنائي فاروق هاشم ومصطفى عمر، وتتعاون فيه مع شركة سينرجي والمخرج أكرم فريد، فيما يُشاركها البطولة إلى جانب الفنانة الكبيرة بوسي عدد من الفنانين الشباب منهم حسام داغر ومحمد أنور. علماً أن فريق العمل يباشر بالتصوير المكثّف المتوقع استمراره حتى منتصف شهر رمضان.