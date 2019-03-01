زيجات وخطوبة المشاهير في فبراير/ شباط

أثار زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الكثير من اللغط والجدل، كونه في الوقت نفسه زوج ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، التي سارعت إلى رفع دعوى الطلاق فور علمها بالنبأ، كما دفع هذا الزواج الفنانة أصالة، زوجة عريان، إلى إلغاء متابعة أنغام، ورغم أن الزواج جرى بداية بشكل سري، إلا أن أنغام اعترفت به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين كتبت لأحمد الذي يصغرها بـ11 عامًا، رسالة بمناسبة عيد ميلاده ، جاء فيها: "لأول مرة أكون سعيدة إن في حد سمح لنفسه يسرق شيء خاص بي وبحياتي الخاصة ويسربه، لأنه أعطاني الفرصة إني أعبر مرة تانية عن حبي واحترامي لجوزي وعلنًا".

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خطوبة جنيفر لورنس

فاجأت النجمة السينمائية الهوليودية جنيفر لورنس، الحائزة على جائزة أوسكار، معجبيها بنبأ الخطوبة في شهر فبراير/ شباط، بعد أن ظهرت في الصور وهي ترتدي خاتمًا كبيرًا، خلال حفل عشاء مع صديقها كوك ماروني في مطعم فرنسي في باريس، لتكون هذه الصورة بمثابة إعلان الخطوبة.

عقد قران نجاة الرجوي

وشهد شهر فبراير/ شباط، عقد قران خريجة برنامج "ذا فويس" نجاة الرجوي، على شاب مغربي قيل إنه شقيق الفنانة المغربية زينب عبيد، وانتشرت مقاطع فيديو ظهرت فيها الرجوي وهي تغني أغنية شعبية تغازل فيها زوجها وتبارك الزواج.

وبدت السعادة واضحة على ملامح العريس، جرى عقد القران في فيلا تابعة إلى إحدى صديقاتها بحضور الأصدقاء وأفراد العائلة فقط.

زواج ميساء المغربي

صدمت الفنانة ميساء مغربي الجمهور، في شهر فبراير/شباط، حين أعلنت لأول مرة عن زواجها الثالث، خلال لقاء تلفزيوني رافضة الإفصاح عن هوية زوجها.

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وتألقت خلال الجلسة بخاتم من الألماس، بدا كبير الحجم وباهظ الثمن ويبلغ 8.7 قيراط باللون الوردي، فأكدت تعليقًا على ارتدائه، بأنها متزوجة قائلة "هذا ما يجب أن تأتي به لتتزوج ميساء مغربي".

خطوبة لاعب الزمالك من دنيا الحلو

احتفل محمد عنتر، لاعب الوسط المهاجم بفريق الزمالك، بخطوبته من الفنانة دينا الحلو، في أحد المراكب النيلية بمنطقة المعادي، بحضور عدد من أعضاء النادي إلى جانب الأهل والأصدقاء.

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