شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. نوال الزغبى تغنى لأول مرة فى إمارة الشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى غدا السبت المطربة نوال الزغبى حفل غنائى كبير على مسرح المجاز فى إمارة الشارقة والذى يعد أولى حفلاتها فى هذه المنطقة، وتقدم من خلاله عددا من أغاني ألبومها الجديد "كدة باى" التى طرحته مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 أغانى باللهجة المصرية.

يذكر أن آخر ألبومات نوال الزغبى كان عام 2015 بعنوان "مش مسامحة"، ثم طرحت خلال هذه الفترة العديد من الأغانى السنجل، بينما كان آخر أغانيها المفردة بعنوان "برج الحمل" طرحتها نهاية العام الماضى.