شكرا لقرائتكم خبر عن "برىء".. حملة جديدة للدفاع عن مايكل جاكسون على حافلات لندن ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على غرار المشهد الشهيد "هتكسر هنكسر، هتحرق هنحرق" أقدم ورثة المغنى الأمريكى الراحل مايكل جاكسون، على الدفاع عنه بعد عرض الفيلم الوثائقى الأخير، الذى يعرض حياة ملك البوب الراحل الجنسية ويتهمه بالتحرش بالأطفال.

ودشن تاج جاكسون، ابن شقيق ملك البوب الراحل، حملة جديدة للدفاع عنه، والاتفاق مع شركة حافلات لندن على عرض صورة عمه على الحافلات وكتابة "بريء"، فى إشارة إلى الحملة الممنهجة لتشويه سمعته.



لافتات مايكل جاكسون على حافلات لندن

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ظهرت اللافتات التى تدعم براءة ملك البوب الراحل على الحافلات الحمراء الشهيرة فى مدينة لندن الإنجليزية، بعد الاتفاق الذى ابرمه ابن شقيقة مع الشركة فى الترويج للحملة المضادة، وبدأت الحملة عن طريق الصفحة التى انشأها "تاج" عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، لجمع التبرعات من أجل حملة إعلانات تدعم براءة عمه من تهم التحرش بالأطفال بعد عرض الفيلم الوثائقى الأخير.

وهاجم القائمون على الفيلم الوثائقى شركة الحافلات بعد ابرامها لاتفاق مع ورثة ملك البوب فى الترويج لبراءته دون الاستناد الى وثائق تثبت ذلك، وهو ما دفع الشركة للرد والدفاع عن جاكسون باتهامهم للترويج للشائعات بفيلمهم الجديد.

وفى السياق ذاته ، طالب ورثة ملك البوب الراحل، تعويض 100 مليون دولار من شبكة HBO، التى أذاعت الفيلم المسيء للمطرب الراحل الذى تناول العديد من الروايات التى شكك فيها الورثة، مستندين على الاتفاق الذى أبرمه الراحل والشبكة فى تسعينات القرن الماضى بعدم نشر أى أخبار أو مسلسلات تسيء له أو لفريق عمله.