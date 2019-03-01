اليوم.. "الزبون الصعب" عرض كويتى بمهرجان "دبا الحصن للمسرح الثنائى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم الجمعة في السابعة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة المسرحية الكويتية " الزبون الصعب " لفرقة المسرح الكويتي تأليف الكاتب العالمي ماكس رينيه، وإخراج سعود القطان. المسرحية تتناول قصة رجل يبحث عن زوجته المفقودة ولكن السلطات تتعنت ولا تساعده في البحث عنها والمسرحية تمثيل فهد الخياط وموسي بهمن وسينوغرافيا، وديكور هبة الصانع وسيعقب العرض ندوة تطبيقية نقدية بإدارة الفنان العراقي فاروق صبري . Advertisements يذكر أن مهرجان " دبا الحصن للمسرح الثنائي " هو مهرجان متخصص في العروض المسرحية الثنائية "الديوـ دراما" و التي تنهض جمالياتها على التقاطب الدرامي القائم بين شخصيتين فوق الخشبة وتتكون لجنته العليا من عبد الله العويس رئيسا وأحمد أبورحيمة مديرا وعائشة الحوسني منسقا عاما، وعلياء الزعابي مساعدا للمنسق العام ومريم المعيني رئيسا للجنة الإعلامية وعصام أبو القاسم رئيسا للجنة الفكرية وجابر المشيري رئيسا للجنة الفنية وعلا ديب رئيس لجنة العلاقات العامة وأنس عبدالله عبيد رئيس لجنة العروض.







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