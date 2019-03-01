غدا.. انطلاق مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية في دورته الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

ينطلق غدا السبت مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية في دورته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، والذي تنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون، ويستمر المهرجان على مدار 7 أيام بداية من 2 حتى 8 مارس الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما من مصر وآسيا ورئاسة المخرج مجدي أحمد علي.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بانطلاق المهرجان والمقرر أن ينطلق بقصر ثقافة شرم الشيخ، موضحا أن المهرجان يعد الأول الذي ينطلق بقصر الثقافة بعد تطويره وإنشاء مسرح كبير به يستوعب لاستيعاب ضيوف الاحتفالات والمهرجانات.

وأضاف أنه جرى تطوير شارع قصر الثقافة وإضاءته ورصفه وتخطيطه وتزويده بكافة الاشارات المرورية والعلامات الاسترشادية وعمل جداريات وميدان.

جدير بالذكر أنه سيجري استعراض 60 فيلما عالميا وعربيا خلال المهرجان بهدف تعزيز الوعي السينمائي والتعريف بالأعمال السينمائية والسمعية والبصرية المتميزة وإتاحة الفرصة أمام العاملين في الحقل السينمائي في العالم العربي والدولي لإقامة حوار سينمائي وتواصل ثقافي يؤدي لتبادل الخبرات وفتح أسواق الأفلام العربية على المستوى الدولي.