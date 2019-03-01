بالفيديو- كاظم الساهر يحتفل بعيد المعلم العراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شارك المطرب العراقي كاظم الساهر، متابعي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، بفيديو ظهر خلاله مهنئًا كل المعلمين في العراق بعيدهم، والذي يوافق 1 مارس من كل عام.
وقال كاظم في الفيديو "كل سنة ومعلمينا وأساتذتنا صنّاع جيل المستقبل بألف خير".
يُذكر أن كاظم الساهر أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في السعودية ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمدية العلا.
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