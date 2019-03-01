إيرادات الخميس.. "Escape Room" الأول و"Alita" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم " Escape Room" بطولة Taylor Russell، في الحصول على المركز الأول محتلًا صدارة قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الخميس 28 فبراير، إيراد قُدر بـ 262 ألفًا و968 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Alita: Battle Angel"بطولة Rosa Salazar، بعد تحقيقه 152 ألفًا و697 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Fighting with My Family" بطولة Dwayne Johnson، محققًا 142 ألفًا و374 جنيهًا، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "Glass" بطولة Anya Taylor-Joy ، محققًا 61 ألفًا و588 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "What Men Want" بطولة Taraji P. Henson، ووصلت إيراداته لـ 54 ألفًا و260 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم"Aquaman" بطولة Jason Momoa، وحقق أمس 36 ألفًا و924 جنيهًا، وجاء في المركز السابع فيلم "how to train your dragon" ووصلت إيراداته لـ35 ألفًا و205 جنيهات.

وحصل على المركز الثامن فيلم"The Upside" بعد تحقيقه 30 ألفًا و49 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم " The Lego Movie 2"، وبلغت إيراداته 28 ألفًا و766 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "The Mule" بطولة Bradley Cooper، محققًا 26 ألفًا و542 جنيهًا.