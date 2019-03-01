شاهد.. رانيا محمود ياسين عن الهجوم على رامي مالك: الحمد لله انك في أمريكا

علقت الفنانة رانيا محمود ياسين، على الهجوم الذي حدث للنجم رامي مالك بعد حصولة على أوسكار أفضل ممثل، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتبت "ياسين" عبر صفحتها قائلة :"في اصوات طالعه في الاعلام

بتقول ان رامي مالك مثال لا يحتذي به لانه عمل دور واحد مثلي هههه هو لسه فيه ناس مش عارفه الفرق بين شخصيه بيقدمها الفنان وبين شخصيته الحقيقهوهو لسه في كده".

وتابعت :"وهو احنا عندنا مزاج نحطم اي شخص ناجح وخالص اي حد فرحنا لازم نقتله ونغتاله معنويا الحمد لله يا رامي انك في امريكا ولا كانوا دمروك نفسيا النوعيه العجيبه دي من البشر الي بيطلوا علينا عبر الشاشات وللاسف كمان علينا اننا نستحملهم هم والله".