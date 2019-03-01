الليلة .. المنشد عامر التوني ينير مكتبة الأسكندريه بحفل "المولوية المصرية"

تستعد مكتبة الأسكندرية، الليلة لإقامة أمسية إنشاد ديني تحييها فرقة "المولوية المصرية" بقيادة المنشد عامر التوني، بالقاعة الكبري، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مزيجا رائعا يتنوع بين رقصة التنورة والإنشاد الدينى والابتهالات، بالإضافة لأجمل قصائده أبرزها "زدنى بفرط الحب فيك، ملكتم قلبى وعقلى ومسمعى، مزيجا رائعا يتنوع بين رقصة التنورة والإنشاد الدينى والابتهالات، بالإضافة لأجمل قصائده أبرزها "زدنى بفرط الحب فيك، ملكتم قلبى وعقلى ومسمعى،فى محياك نور البدر يعتذر، تضيق بنا الدنيا". جدير بالذكر أن "المولوية المصرية" هى فرقة موسيقية تهتم بالموسيقى والرقص الصوفى، أسسها المنشد الدينى عامر التونى عام 1994، بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوى المصرى ونشره فى مختلف دول العالم.

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