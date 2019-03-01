الليلة.. "أخر غنوه" علي مسرح رومانس ضمن فعاليات مهرجان الساحر

تستعد فرقة مجانين الفن الليلة لعرض مسرحية "أخر غنوه"، علي خشبة مسرح رومانس ضمن فعاليات مهرجان الساحر، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يشار إلي أن مسرحية "أخر غنوه" ماخوذه عن "غنوة الموت" لتوفيق الحكيم، وتدور حول مشكلة الثأر فى الوجه القبلى والسلبيات المترتبة عليه ومدى الخسارة التى تنتج عنه بسبب اصرار بعض العائلات

على اخذ الثار فتفقد ابنائها.والعرض يحصر السلبيات التى تواجه المجتمع من خلال شخصية "عساكر" الذى قُتل زوجها وكان لها طفل صغير آنذاك، فتهربه الى القاهره عند احد اقاربها حتى يكبر ويعود لياخذ ثار ابيه، الا انه يعود ويحاول أن ينشر السلام فىبلدته، ويتعارض هذا مع راى امه عساكر وترفضه، فتقوم بتسليط "بكر" المعاق ذهنيا لقتله.جدير بالذكر أن العرض بطولة مريم وجدى شنودة، أحمد كشرى، مينا صبحى سعيد، سماح بدر، جمال عبد الناصر عوض، احمد جمعة، طه الشاذلى، كريم خالد، مصطفى رجب، ايه احمد، الاء خالد، مشمش وجدى، شهد عارف، شهد اسامة، رحمة جمال، موسيقى وألحان محمود عبد الراضى، ديكور محمد عبد المنعم، تأليف على أبو سالم، إخراج هند كامل