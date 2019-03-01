شاهد.. أمير كراره يهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده

حرص الفنان أمير كرارة، علي تهنئة صديقه الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم، فنشر صوره له برفقته وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات

الشهير "إنستجرام".وعلق كراراه علي الصورة قائلًا: "سنه وانت طيب يا حبيبي ربنا يبارك في عمرك"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالتتعليقاتهم مليئة بالتهاني للسقا ودعوا له بالسعادة وطول العمر.يُذكر أن أحمد السقا يقوم حاليًا بتصوير مسلسل "ولد الغلابة"، الذي يقوم ببطولته إلى جانب كل من مي عمر، إدوارد، إنجى المقدم، عفاف رشاد، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي.