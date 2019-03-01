تحل المطربة ديانا حداد، ضيفة برنامج "يلا نغني" الذي تقدمه الفنانة لطيفة، ويذاع على شبكة "MBC مصر"، وذلك مساء غدًا السبت في تمام الخامسة والنصف مساءً
ومن المقرر أن تُقدم ديانا خلال الحلقة عددمن الأغاني منها "ع النده" لصباح، و"حبيتك بالصيف" لفيروز، وغيرها من الأغاني الشهيرة لوديع الصافي وسميرة توفيق.
ويذكر ان برنامج "يلا نغني" تجربة فنية تُقدمها الفنانة
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. ديانا حداد ضيفة برنامج "يلا نغني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.