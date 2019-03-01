غدًا.. ديانا حداد ضيفة برنامج "يلا نغني"

تحل المطربة ديانا حداد، ضيفة برنامج "يلا نغني" الذي تقدمه الفنانة لطيفة، ويذاع على شبكة "MBC مصر"، وذلك مساء غدًا السبت في تمام الخامسة والنصف مساءً

ومن المقرر أن تُقدم ديانا خلال الحلقة عدد

من الأغاني منها "ع النده" لصباح، و"حبيتك بالصيف" لفيروز، وغيرها من الأغاني الشهيرة لوديع الصافي وسميرة توفيق.

ويذكر ان برنامج "يلا نغني" تجربة فنية تُقدمها الفنانة

لطيفة عبر شاشة "MBC مصر"، في سهرة كل سبت، ويركز البرنامج على استقبال كبار النجوم في كل حلقة في حوار بين أصدقاء، ويتم تسليط الضوء من خلالها على عمالقة الفن العربي وكبار شعرائه وملحنيه وموسيقييه الذين تركوا أثرًا بالغًا في الغناء الشرقي الأصيل.