شاهدوا فنانة مشهورة تشكو من تحيّز والدتها لأشقائها.. وترفض ذكر أسمها

عريب حمدان

كشفت الفنانة الأردنية عريب حمدان، اليوم الخميس، عن تحيز والدتها لأشقائها وطالبتها للاهتمام بها أكثر.

ورفضت خلال حلولها ضيفة على برنامج The Plane الذي يعرض على شاشة atv الكويتية، ذكر الإسم الحقيقي لوالدتها لأنّ هذا يتناقض والتقاليد البدوية.

وقالت في رساله لوالدتها: ” بيني وبينك عمر وفارق وعارفة إنو ما رح يمكن تتفهمي كلامي أو تحسي فيه “.

وأكدت على تفهمها الظروف الصعبة التي قد تمنع ذلك لكنها اعتبرت أنها أكثر حاجة إليها من الآخرين.