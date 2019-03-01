كتب امير فتحي في الجمعة 1 مارس 2019 01:14 مساءً -

خرجت الإعلامية لجين عمران صمتها وكشفت حقيقة الفيديو الذي تداوله النشطاء على نطاق واسع والذي يظهر أحد الشعراء وهو يتغزل بها معلناً حبه الجارف. Advertisements وأعادت ” لجين ” نشر الفيديو المثير على ” تويتر ” وعلقت عليه قائلة: الصديق القديم و الشاعر العراقي الكبير عباس جيجان معروف بحسه الفكاهي وحبه للمفاجآت وارتجال المواقف ، للأمانة أضحكني وأضحك الجمهور.

وكان الشاعر قد فاجأ لجين بوصلة شعر جعلتها تشعر بالخجل والإرتباك ومما قال : هذي البنية منين؟ لجين من السعودية. وهذا الوليد منين؟ عراقي وحيل ما بيا .

وتابع: تعالي ننزوي هناك، نسولف سالفة شوية. وخلي التواصل يشتعل هل يوم الشاعر والإعلامية. خلي ليقول يقول عراقي يحب سعودية ، وغيرها من الأبيات الغزلية .



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كانت هذه تفاصيل خبر لجين عمران تكشف علاقتها بالشاعر العراقي الذي غازلها وأعلن حبه أمام الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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