شاهدوا.. سيدة تنفق 1500 دولار على علميات تجميلية لقطتها!

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كتب امير فتحي في الجمعة 1 مارس 2019 01:14 مساءً -
هوس إجراء عمليات تجميلية وإنفاق مبالغ مالية طائلة عليها لم يعد يقتصر فقط على النساء أو الرجال، بل تعداه إلى الحيوانات أيضاً.
ولهذا أنفقت سيدة صينية 1500 دولار، على علميات جراحية لقطتها لتبدو جميلة على حد تعبيرها.
وصرحت السيدة أنه لا تحب شكل قطتها وأخذتها لإجراء عملية للجفن حيث تعتقد أنها تمتلك عيونا قبيحة أرادت تغيير شكلها جراحيا.
وقد أثار هذا الخبر جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث طالب بعض المتابعين بمحاسبتها لإساءة معاملة الحيوان، لاسيما بعد نشرها صوراً لقطتها قبل العملية وبعدها.
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