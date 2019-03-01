الدوزي ضحية القرصنة الإلكترونية

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متابعة بتجــــــــــــرد: تعرض حساب الفنان المغربي الدوزي على موقع “إنستجرام” للقرصنة من قبل جهات لا تزال مجهولة حتى اللّحظة.
وقد فوجئ الدوزي صباح بأن جميع منشوراته وصوره على صفحته الخاصة عبر “إنستجرام” حذفت.
ولكن اللافت أن عدد المتابعين بقي 2.9 مليون متابع، وبدوره قام الدوزي باتصالات مكثفة مع طاقمه التقني من أجل إصلاح ما حصل.
من ناحية أخرى، كان الاتحاد الأوروبي قد اختار الدوزي سفيرًا له، بعد جملة من النجاحات الكبيرة التي حققها في الفترة الأخيرة، والجوائز التي حصل عليها، بما فيها جائزة “الداف باما” العالمية بألمانيا.
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