“جاستين بيبر” الأكثر تداولًا عالميًا.. إليكم التفاصيل!

متابعة الخليج 365: تصدّر اسم النجم العالمي جاستين بيبر قائمة العبارات الأكثر تداولًا عالميًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الذي يحتفل به الجمهور يوم 1 آذار/مارس.
وانهالت المعايدات على جاستين بيبر حيث تلقى آلاف رسائل التهنئة من محبّيه في مختلف أنحاء الأرض.
تجدر الإشارة إلى أن جاستين بيبر يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة وبرصيده أغنيات ناجحة جدًا جعلت منه أحد أهم المغنيين الشباب في العالم.
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