شذى حسون تكشف عن مشاريعها الفنية المقبلة وهل ستتزوّج في 2019؟

متابعة بتجــــــــــــرد: تستمع النجمة العراقية شذى حسون حالياً لأكثر من لحن كي تختار المناسب منها تحضيراً لأغنيات جديدة باللهجة الخليجية. وقالت: “الأغنية الخليجية لها جمهورها وسوقها وهي في طليعة الأغنيات في العالم العربي”.

ونوّهت حسون إلى أن هناك أكثر من أغنية حققت لها انتشاراً خليجياً ذكرت منها “ولهانة” و”شاغلها” و”وعد” و”عرقوب” و”مزعلني”.

وفي السياق نفسه، تستعدّ لتصوير أغنيات ألبومها التراثي، والذي تم تسجيله في بغداد، ورأت أن الأغنية العراقية أصبحت مطلوبة في كل وقت ومكان وهي مسموعة جداً اليوم.

من جهة ثانية، أكّدت حسون أنه لا مانع لديها في تقديم برنامج تلفزيوني يوماً ما، شرط أن تكون الفكرة جيدة وتتلاءم مع شخصيتها ومسيرتها الفنية.

وبشأن ما إذا كان الجمهور سيراها عروساً في 2019، قالت: “ممكن.. وكل شيء قسمة ونصيب، أنا أتمنى الاستقرار في الحياة وتكوين عائلة”.