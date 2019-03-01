متابعة بتجــــــــــــرد: تستمع النجمة العراقية شذى حسون حالياً لأكثر من لحن كي تختار المناسب منها تحضيراً لأغنيات جديدة باللهجة الخليجية. وقالت: “الأغنية الخليجية لها جمهورها وسوقها وهي في طليعة الأغنيات في العالم العربي”.
ونوّهت حسون إلى أن هناك أكثر من أغنية حققت لها انتشاراً خليجياً ذكرت منها “ولهانة” و”شاغلها” و”وعد” و”عرقوب” و”مزعلني”.
وفي السياق نفسه، تستعدّ لتصوير أغنيات ألبومها التراثي، والذي تم تسجيله في بغداد، ورأت أن الأغنية العراقية أصبحت مطلوبة في كل وقت ومكان وهي مسموعة جداً اليوم.
من جهة ثانية، أكّدت حسون أنه لا مانع لديها في تقديم برنامج تلفزيوني يوماً ما، شرط أن تكون الفكرة جيدة وتتلاءم مع شخصيتها ومسيرتها الفنية.
وبشأن ما إذا كان الجمهور سيراها عروساً في 2019، قالت: “ممكن.. وكل شيء قسمة ونصيب، أنا أتمنى الاستقرار في الحياة وتكوين عائلة”.
كانت هذه تفاصيل خبر شذى حسون تكشف عن مشاريعها الفنية المقبلة وهل ستتزوّج في 2019؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.