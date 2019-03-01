ماجدة الرومي.. “راجعة عالشغل”

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة ماجدة الرومي فيديو على الثلج، وعلّقت: “خلصت الإجازة، وراجعين عالشغل”. واعتبر البعض أنّ الرومي تحاول الإشارة من خلال الفيديو الذي نشرته الى تحضيرها لعمل فني جديد، مرفقةً الفيديو بموسيقى كلاسيكية راقية. أمّا شقيقها ومدير اعمالها عوض الرومي فعلّق: “عودي يا شقيقتي لنصدر أغنيتين جديدتين”.

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