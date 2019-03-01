متابعة بتجــــــــــــــرد: طرح الفنان العراقي وليد الشامي أغنية جديدة بعنوان “عزمت” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية من كلمات تركي المشيقح، ألحان الأنين وتوزيع خالد عز وحققت أكثر من ربع مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الـ48 ساعة على إطلاقها. كلمات الأغنية: تشيلين يالصحراء كثر صدري هموم بصمت

وخطاوي عابرينك يمحي الله جرحها بدري انا ياما انطعن ظهري قبل صدري ولاعلمت

وانا مؤمن بإن الله خلقني عاليٍ قدري لذلك من هنا ورايح انا ياخاطري عزمّت

مايسكن صدري الا شامخٍ يستاهله صدري Advertisements وابادر بالسلام اللي يكبّرني إذا سلمت

ولا اتواضع مع الحاقد ولا منهو نوى غدري ولا احلم غير بالصعب المحال إن كانني حلمت

وانا وعزمي وطموحي مايأسنا وكلنا ندري بأني كثر رملك يالصحاري شمت وتألمت

وبدفن فيك حزن اموت ومحدن فيه مايدري للإستماع إلى أغنية “عزمت”:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمعوا إلى جديد وليد الشامي: “عزمت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.