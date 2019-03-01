عرض مغري لـ رامي مالك.. هل يوافق على تقديم هذه الشخصية؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت مصادر صحفية أجنبية، أن الجهة المنتجة لفيلم Bond 25 تسعى للإتفاق مع الفنان ذو الأصول المصرية رامي مالك على المشاركة في الجزء الجديد من سلسلة أفلام “جيمس بوند”، وذلك بعد فوزه بأوسكار أفضل ممثل.

وأشارت صحيفة “ذا مترو” البريطانية، إلى أنه تم ترشيح رامي ملك لتقديم دور الشرير في الفيلم، وقد زاد اندفاع الجميع لاتمام هذا الإتفاق بعد فوزه بالأوسكار.

من جانبه لم يبد رامي مالك موافقته أو رفضه المشاركة في سلسلة الأفلام الشهيرة في العالم، وسط توقعات بارتفاع أجره بشكل كبير بعد فيلم Bohemian Rhapsody.

ومن المقرر بدء تصوير الفيلم في يونيو المقبل بعد الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة به.