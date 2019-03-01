باريش كيليتش ينضم إلى أسرة هذا المسلسل

متابعة بتجـــــــــــــرد: وافق الممثل التركي باريش كيليتش على الإنضمام الى مسلسل طاقم نجوم مسلسل “التفاحة الممنوعة”.

وبحسب مصادر صحفية تركية، فقد أبلغ باريش كيليتش الجهة المنتجة للعمل بقراره بعد مفاوضات استمرت لفترة طويلة، حيث من المقرر أن يظهر في المسلسل بشخصية جديدة ضمن الحلقات الجديدة القادمة.

يذكر أن باريش كان قد حقق نجاحًا كبيرًا فى الأعمال الدرامية التي قدّمها خلال السنوات الماضية وأبرزها “أحبك يا رجلي” و”حرب الورود” و”أسميتك فريحة”.