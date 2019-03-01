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متابعة بتجـــــــــــــرد: حضرت النجمة الأمريكية بري لارسون، العرض الخاص لفيلمها الجديد Captain Marvel، والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.
وتألقت بري لارسون خلال إحتفالية العرض الخاص بفستان من اللون الأزرق مميّز بتصميمه، بدت فيه بكامل جمالها وأناقتها.
الفيلم يشارك في بطولته كل من جود لو، صامويل ال جاكسون، لي بيس، انيت بانينج، كلارك كريج، وهو من إخراج Anna Boden.
فيلم Captain Marvel تدور أحداثه حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بري لارسون تفيض أنوثة في العرض الأوّل لفيلمها الجديد – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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