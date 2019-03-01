كيت تخطّط لتنظيم "البيبي شاور" احتفالاً بطفل ميغان.. فهل تعودُ المياه لمجاريها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ طفل دوقة ساسيكس ميغان ماركل، سيكون محظوظًا للغاية، فبعد الـ "بيبي شاور" الفاخر، الذي استضافته لاعبة التنس الأمريكية، سيرينا ويليامز، في نيويورك، احتفالاً بقرب ولادة صديقتها المقرّبة ميغان في الرّبيع القادم، يبدو أنّ دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون تعمل على تنظيم "بيبي شاور" آخر، في المملكة المتّحدة.

ووفق مجلة "إل" الفرنسية، التي نقلتْ عن مصدر مطّلع في قصر كينغستون قوله: "ما تزال هناك رغبةٌ من العائلة المالكة، في تنظيم حدثٍ خاصٍّ، يتمحور حول طفل ميغان، ويبدو أنّ كيت ستكون المستضيف الرسميّ لهذا الحدث"، وأضاف المصدر: "سيتواجد أهل ميغان، وأقاربها الآخرون في الحدث. لستُ متأكدًا من أنّه سيكون بمثابة "بيبي شاور" كاملًا، ولكنْ، يمكنكِ أنْ تسميه ذلك".

ولم يُحدَّد حتى الآن، موعد تنظيم هذا الحدث، حيث كان من المتوقّع إقامته، بمجرّد عودة كلٍّ من كيت، والأمير وليام، من جولتهما الملكية في أيرلندا الشمالية. فيما يتوقّع البعض، إقامته في أواخر شهر نيسان/إبريل، أيْ قبل الموعد المحدّد لولادة ميغان، في أوائل أيّار/ مايو.

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ومن المؤكّد، أنْ تتواجد دوريا رادلان، والدة ميغان ماركل، أثناء تنظيم هذا الحدث في المملكة المتّحدة، مثلما تواجدتْ في الـ "بيبي شاور"، الذي أُقيم في مدينة نيويورك.

ورجّحتْ التقارير، أنّ عدم تواجد كيت في الـ "بيبي شاور"، الذي أقيم في مدينة نيويورك، يعودُ إلى أنّ ابنيها، الأمير جورج، والأميرة شارلوت، كانا خارج المدرسة حينذاك، في فترة عطلتهم المدرسية، حيث أمضتْ العائلة، ذلك الأسبوع في بيتهم الريفيّ في أنمرة.

هذه التقارير، تحاول طرد الشائعات، التي أحاطتْ بالعائلة المالكة، بأنّ العلاقات متوتّرة، بين كيت، وميغان، والتي أشار بعضها، إلى وجود عِداء كبير ومستمر بينهما، بحيث أظهرتهما في مواقف كثيرة، بأنّهما متناحرتان.