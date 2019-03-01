محمد حماقي يُجري عملية جراحية بعد إصابته بكسر في قدمه

أجرى الفنان محمد حماقي عملية جراحية، الخميس، بعد إصابته بكسر في قدمه أثناء لعبه لكرة القدم، الأربعاء، وطمأن أصدقائه جمهوره ومحبيه على صحته بعد انتهائه من العملية الجراحية.

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وكشّف مساعد محمد حماقي، عن تفاصيل وتطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة في قدمه، وقال في تدوينة عبر "تويتر": "الحمدلله حماقي عمل العملية بخير منذ ساعات، ركب شريحة و 6مسامير في رجله اليسرى.. حمد لله على السلامة وياريت كلنا ندعي له بالشفاء".

وكان محمد حماقي قد طمأن جمهوره بنشره صورة جديدة له، قبل لحظات من دخوله المستشفى لإجراء الجراحة في قدمه، وطالبهم بالدعاء له بالشفاء، وكشفت مصادر عن مغادرة حماقي للمستشفى، الجمعة، بعد انتهاء الجراحة ونجاحها.

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ومن المقرر أن يغيب الفنان محمد حماقي، عن أنشطته الفنية لمدة شهر على الأكثر، بسبب احتياجه لفترة راحة وعدم حركة، قبل أن يواصل رحلة شفائه بالعلاج الطبيعي خلال هذا الشهر، وهو الأمر الذي أحزن جمهوره، بسبب توقف جدول أعماله بعد ألبوم "كل يوم من ده"، بسبب هذه الإصابة القوية.

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