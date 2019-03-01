شكرا لقرائتكم خبر عن 112 مليون دولار إيرادات فيلم The Upside منذ طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم The Upside إيرادات وصلت إلى 112 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 11 يناير الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 101 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و11 مليونا حول العالم.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول العلاقة التى تجمع بين رجل غنى مشلول وبين عاطل لديه سجل جنائى، ولكن الغنى يعينه لمساعدته.

الفيلم بطولة نيكول كيدمان، بريان كرانستون، كيفن هارت، جوليانا مارجوليس، جدولشيفته فرحانى، امارة كاران، تأليف بول فيج، جون هارتمير، وإخراج نيل برجر.