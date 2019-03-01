شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة فى بعضيهم.. الإخوة جوناس فى كليب لأول مرة بعد 10 سنوات بمشاركة نسائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الإخوة جوناس Jonas Brothers أول فيديو كليب جديد لهم منذ 10 سنوات يدعى "Sucker"، وجمع الفيديو بين الأشقاء كيفين "31 عام"، المغنى والممثل جو "29 عام"، ونيك "26 عاماً" وشاركهم الظهور فى الكليب نساؤهم بريانكا شوبرا، زوجة جو ونجمة بوليود، وصوفى تيرنر خطيبة نيك ونجمة مسلسل Game of Thrones، ودانييل زوجة كيفن.

يبدأ الفيديو بسيارة صفراء تتجه نحو قصر ضخم وفخم، ثم فى المشهد التالى من داخل القصر يظهر الأشقاء يغنون بينما تنظر السيدات إليهم صوفى ودانييل، مرتدين ملابس غريبة، ومستلقيين على كراسى وتحيط بهم مجموعة من الأرانب، إلى أن تظهر بريانكا، ملكة جمال العالم السابقة، من وراء زوجها جو وتزيل نظارتها الشمسية بينما تتجه إليه.

Advertisements



القصر الفخم من الخارج

بريانكا مع جو زوجها

وحقق الفيديو كليب مشاهدة مرتفعة على موقع يوتيوب، وصلت إلى مليون و357 ألف مشاهدة منذ طرحه من 3 ساعات فقط، وسيقوم Jonas Brothers بأداء الأغنية على الهواء مباشرة لأول مرة فى برنامج " The Late Late Show" مع المذيع جيمس كوردن يوم الاثنين القادم الموافق 4 مارس.