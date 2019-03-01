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شكرا لقرائتكم خبر عن بولى جراى تقود نساء العصابة فى الموسم الخامس من peaky blinders والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكامل أناقتها تستعد هيلين ماكروري صاحبة شخصية "بولى جراى" فى مسلسل العصابات peaky blinders، للموسم الخامس المقرر طرحه منتصف العام الجارى عبر شبكة قنوات نتفليكس.
ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل، صورة جديدة للممثلة من احداث الموسم الخامس والجديد، عبر منصات السوشيال ميديا، والتى تكشف عن استعداد ماكرورى لخوض الكثير من المغامرات فى الموسم الجديد بعد تصالحها مع "تومى" وعودتها لممارسة عملها داخل العصابة.
بولى جراى فى الموسم الجديد
ومن المقرر أن تشهد احداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.
مسلسل "بيكى بيلايندرز" من إعداد وتأليف ستيفن نايت، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم كيليان ميرفى، توم هاردى، سام نيل، هيلين ماكرورى، باول أنديرسون.
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