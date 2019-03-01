شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جديد من برنامج Axios يعرض خلال هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة HBO تجديد البرنامج التلفزيونى Axios لموسم ثانٍ، بعد نجاح الأول الذى طرح بداية من 4 نوفمبر الماضى، وانتهى 25 من نفس الشهر، وتضمن 4 حلقات.

البرنامج التوثيقى من تقديم الثلاثى "مايك ألين" و "جيم فانديهى" و "روى شوارتز"، ويعرف برنامج " Axios " بمزجه بين الأخبار الحصرية والتغطية الواضحة والتى يتم تقديمها مع شبكة " Smart Brevity" للمعلومات، جنبا إلى جنب مع التنسيق المتميز.

سيحتوى الموسم الثانى من البرنامج على ثمانى حلقات، ومن المقرر أن يبدأ عرضها لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".