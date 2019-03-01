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شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل المؤلف الموسيقى العالمى أندريه بريفين صاحب الـ4 جوائز أوسكار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا مساء أمس المؤلف الموسيقى وقائد الأوركسترا الأمريكى، من أصل ألمانى، أندريه بريفين، والحائز على 4 جوائز أوسكار، عن 89 عامًا ، وذلك حسبما أعلنت صحيفة الـ "جاردين" البريطانية.
وولد أندرياس بريفين في برلين في 6 أبريل 1929، وانتقل إلى الولايات المتحدة فى عام 1939 مع عائلته التى فرت من النازية، وفى نهاية الأربعينيات عمل فى هوليوود كمنسق ومؤلف موسيقي وقد توج مسيرته بـ 4 جوائز أوسكار عن أفلام Gigi و Porgy And Bess وMy Fair Lady و Irma La Douce.
أندريه بريفين
كان بريفين قد تزوج الممثلة الأمريكية ميا فارو، التي أنجبت منه 3 أطفال، وتبنت معه 3 آخرين، من بينهم سون يي التى أصبحت بعد ذلك شريكة حياة المخرج وودي آلن.
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