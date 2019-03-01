في عيد ميلاده.. أعمال شارك فيها أحمد السقا كضيف شرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحل اليوم 1 مارس عيد ميلاد الفنان المصري أحمد السقا، واحد من أكثر الفنانين تواجدًا على الساحة الفنية، هو من مواليد 1973 من عائلة فنية، والده رائد فن العرائس صلاح السقا وجده لوالدته هو الفنان عبده السروجي.

انطلاقة السقا الفنية في الدراما التلفزيونية جاءت بترشيح من أسامة أنور عكاشة للقيام بدور رئيسي فى مسلسل (النوة) للمخرج محمد فاضل، وأكد على الانطلاقة بدور جيد فى سهرة (زواج على ورق سوليفان) والتي حققت نجاحا كبيرا. شارك في بداياته بأدوار صغيرة في مسرحيات (خدلك قالب) وقبل أن ينطلق بأدوار رئيسية فى مسرحيات (عفروتو) و(كدة أوكيه). في عام 1995 بدأ مشواره السينمائي الحقيقي بأدوار صغيرة في أفلام (هدى ومعالي الوزير) و(المراكبي)، قبل أن يتألق في أفلام (صعيدي في الجامعة الأمريكية) و(همام في أمستردام)، لينال أول بطولة في حياته بفيلم (شورت وفانلة وكاب).

وفي هذا التقرير نرصد لكم أعمال فنية كان أحمد السقا ضيف شرفها..

سبع البرمبة

طرح الفنان رامز جلال برومو فيلم " سبع البرمبة" والمقرر عرضه قريبا، وخلال البرومو ظهر رامز جلال وهو يقلد الفنان أحمد السقا في شخصية "منصور الحفني" التي قدمها السقا في فيلم "الجزيرة" ويظهر السقا في الفيلم بدور شرف.

رحيم

حل السقا ضيف شرف على مسلسل "رحيم" للفنان ياسر جلال الذي خاض به سباق دراما رمضان العام الماضي..

فيلم حرب كرموز

كما ظهر كضيف شرف فيلم "حرب كرموز" للفنان أمير كرارة، ووضع المخرج بيتر ميمي المشهد الذي ظهر به السقا في تريلر الفيلم كعامل جذب، ويلعب السقا في الفيلم دور ضابط مصري في الخمسينات.

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مسلسل صاحب السعادة

في مسلسل صاحب السعادة للنجم عادل إمام والذي عُرض في رمضان 2014 حل النجم أحمد السقا ضيف شرف على المسلسل ضمن الأحداث.

فيلم على جثتي

كذلك ظهر النجم أحمد السقا كضيف شرف في فيلم "علي جثتي" للنجم أحمد حلمي، ولعب خلال الأحداث شخصيته الحقيقية كممثل يقوم بتجسيد أحد المشاهد الخطرة.

فيلم سمير وشهير وبهير

كذلك ظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف بشخصيته الحقيقية في فيلم "سمير وشهير وبهير" من بطولة الثلاثي "هشام ماجد وشيكو وفهمي" وهو دور مشابه لظهوره في فيلم "على جثتي ".

مسلسل عايزة أتجوز

مسلسل عايزة أتجوز من المسلسلات التي حققت نجاحًا كبيرًا في مصر وقت عرضها، وحل أحمد السقا كضيف شرف في الأحداث بشخصية ضابط شرطة .

فيلم على جنب يا اسطى

ظهر الفنان أحمد السقا ضيف شرف على فيلم "على جنب يا اسطى" من بطولة أشرف عبدالباقي، ولعب السقا به دور "عصام المواردي" خطيب نور، والتي لعبت دورها الفنانة أروي جودة.

السندريلا

ظهر السقا ضيف شرف أيضا في أحداث مسلسل "السندريلا" الذي يحكي قصة الفنانة الراحلة سعاد حسني وجسدت البطولة فيه النجمة منى زكي.

حمادة يلعب

أولى بطولات الفنان الكوميدي أحمد رزق كانت من خلال فيلم "حمادة يلعب" وظهر فيه عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان شريف منير والفنان أحمد السقا وظهر كلاهما بشخصيته الحقيقية.

مسلسل لقاء على الهواء

واحد من أهم مسلسلات الفنانة يسرا والتي لاقت نجاحا كبيرا فور عرضها، ظهر فيها أحمد السقا بشخصيته الحقيقية، كضيف في إحدى حلقات برنامج لقاء المذيعة التي تلعب يسرا دورها.

رشة جريئة

في فيلم رشة جريئة للفنان أشرف عبدالباقي وياسمين عبد العزيز، ظهر أحد السقا ومحمد هنيدي كضيوف شرف مساندة لأشرف عبدالباقي وكلاهما ظهر بشخصيته الحقيقية.