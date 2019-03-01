شاهد.. إيمان البحر درويش يؤدي مناسك العمرة

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، مجموعة صور للمطرب إيمان البحر درويش أثناء أدائه مناسك العمرة في الأراضي في الأراضي السعودية يذكر أن الفنان إيمان البحر درويش عاد مؤخرًا لإحياء الحفلات الغنائية من جديد بعد شفائه من أزمته الصحية ، كما يستعد أيضًا لتحضير مجموعة أغاني دينية جديدة استعدادًا لشهر رمضان.

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