شاهد.. حليمة بولند تتصدر تريندات جوجل بعد ظهورها عارية ومغطاة بالوحل

تصدرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند تريندات مؤشر البحث العالمي "جوجل"، بعد نشرها صور عبر حسابها بموقع "سناب شات"، وهي مغطاة بطين البحر الميت في جلسة علاجية لبشرتها.

ظهرت حليمه في الصور بجزء كبير من جسدها عاري ليس عليه إلا وحل البحر الميت العلاجي، مما عرضها للكثير من الإنتقادات وصلت إلى حد الهجوم والشتائم.



جدير بالذكر أن حليمة بولند سافرت للأردن جسدها عاري ليس عليه إلا وحل البحر الميت العلاجي، مما عرضها للكثير من الإنتقادات وصلت إلى حد الهجوم والشتائم.جدير بالذكر أن حليمة بولند سافرت للأردنبناء على دعوة موجهة لها من مؤسسة "الأمل للإنتاج الفني"وبالتعاون مع أمانة عمان من أجل تكريمها، كما تم توجيه دعوة للتكريم إلى عدد من الفنانين والإعلاميين، منهم صابر الرباعي، لطيفة التونسية، ناصيف زيتون، وليد توفيق، فاروق الفيشاوي، باسم ياخور، جورج قرداحي وأنابيلا هلال.

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