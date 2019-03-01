مسلسل غصون في الوحل الحلقه ١٠ تتصدر تريندات السوشيال ميديا

تصدرت الحلقة العاشرة من مسلسل "غصون في الوحل" تريندات مؤشر البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد عرضها أمس الخميس. ويشار إلى انه تدور أحداث المسلسل حول امرأة في الأربعينيات من عمرها، حياتها مليئة بالفراغ العاطفي فهي لا تمتلك أب ولا أخ ولا زوج، عاشت غصون طفولة شديدة الصعوبة مليئة بالحرمان عمرها، حياتها مليئة بالفراغ العاطفي فهي لا تمتلك أب ولا أخ ولا زوج، عاشت غصون طفولة شديدة الصعوبة مليئة بالحرمانالعاطفي، مما أثر سلباً على شخصيتها وجعلها امرأة مليئة بالحقد والكراهية لكل من حولها، وجعل شخصيتها مليئة بالعقد والإضطرابات، وقد أثر ذلك في علاقاتها وتعاملاتها مع الأخرين، فتحولت غصون إلى إنسانة فظة في التعامل مع الآخرين.

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