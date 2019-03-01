تصدرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند تريندات مؤشر البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد نشرها عبر حسابها على "سناب شات"، فيديو لها بعد خروجها من "سبا" البحر الميت بالأردن. خروجها من "سبا" البحر الميت بالأردن. وقالت حليمة عبر الفيديو :"خلصت الـ سبا هالحين أروح المطار استمتعت وايد بالأردن وبالاستقبال الحافل حبيتكم أهل الأردن وجيالكم قريب"، وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن استيائهم الشديد من الفيديو لظهور جزء من جسدها عاري خلال المنشور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. حليمة بولند تُثير الجدل من جديد.. والسبب سبا البحر الميت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.