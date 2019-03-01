بالصور.. إيمي سمير غانم بإطلالة ناعمة في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". الشهير "انستجرام". وكانت ظهرت إيمي خلال الجلسة بأكثر من إطلالة بالألوان الأسود والذهبي خطفت بها الأنظار، وتفاعل جمهورها مع المنشور متمنيين لها دوام النجاح ومعبرين عن مدى إعجابهم بإطلالتها. ويذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم تشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "سوبر ميرو" مع الفنان حمدي الميرغني. Advertisements

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