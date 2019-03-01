كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على دور هنادي مهنى مع محمد رمضان في مسلسل "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الفنانة الشابة هنادي مهنى، شخصية "حبيبة" محمد رمضان، وهي فتاة تدعي "أمل"، ضمن أحداث مسلسل "زلزال"، المقرر عرضه في رمضان المقبل من إنتاج شركة سينرجي، حيث تجمع قصة حب بينهما، وصورت هنادي عدة مشاهد مع محمد رمضان خلال الفترة الماضية، على أن تستكمل مشاهدها خلال الأيام المقبلة، حسب جدول الممثلين.

ويكثف المخرج إبراهيم، التصوير خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العمل دخل مواقع التصوير فى وقت متأخر، وهو ما دفع فريق العمل يكثف ساعات التصوير لتصل إلى 16 ساعة يومياً من أجل الانتهاء من الحلقات الأولى .

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.