شاهد.. مي العيدان تتوقع طلاق انغام واحمد ابراهيم قريبا: “مين يقعد مع انغام!”

مي العيدان تعلق على زواج انغام

اعربت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن استغرابها من الضجة المثارة حول زواج الفنانة المصرية أنغام من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم.

وجاء ذلك في حلقة من برنامجها “كشف حساب” الذي يعرض على شاشة قناة “سكوب”.

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ودعت المعترضين على هذا الزواج إلى الانتظار لمدة لا تزيد على 6 أو 7 أشهر أو سنة واحدة كحد أقصى، مشيرة إلى أن الفنانة ستعلن طلاقها بعد ذلك.

وقالت إن ابراهيم سيلحق بأزواجها الآخرين قائلة وهي تضحك: “مي يقعد مع انغام” لافتة إلى أن أنغام تتمتع بصوت جميل وموهبة كبيرة إلا أنها لا تحسن التعامل.

وسخرت من كون هذا الزواج هو الرابع لها معتبرة أن النتيجة الطبيعية له هي الانفصال بعد تجارب سابقة منها، واحدة مع الفنان المصري أحمد عز.

وكرّرت دعوتها إلى الانتظار مؤكدة أن الموزع سيعود إلى زوجته الأولى وينهي هذه القضية.