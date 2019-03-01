شاهد… ياسر جلال “مصارع” في رمضان 2019

كتب امير فتحي في الجمعة 1 مارس 2019 11:32 صباحاً -

مسلسل لمس اكتاف بطولة ياسر جلال Advertisements طرحت شركة “سينرجي” الإعلان الدعائي الأول لمسلسل “لمس أكتاف” لياسر جلال المنتظر عرضه في رمضان 2019. يظهر في الإعلان ياسر جلال يجسد شخصية بطل “مصارعة رومانية” ويلعب مباراة مع كرم جابر. مسلسل “لمس أكتاف” بطولة ياسر جلال وحنان مطاوع ومحمد عز ودنيا عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي، وتنتجه شركة “سينرجي لمالكها تامر مرسي.

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