ترجَّل من سيارته الفارهة ضرب شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت وطعن مرافقه

شهدت الكويت، حادثة مثيرة، تمثلت في ضرب أحد شيوخ الأسرة الحاكمة، وطعن مرافقة بسكين من جانب أحد الأشخاص على طريق الملك فهد باتجاه النويصيب.

وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية؛ فإن مواطنًا قدم شكوى للجهات الأمنية مرفقة بتقرير طبي جاء فيه أنه “تعرض لاعتداء من قبل آخرين بواسطة سكين، وأصيب بجرح قطعي في الكتف الأيسر، وفي الرقبة والوجه”.

وقال المواطن إنه أثناء مرافقته شيخًا من الأسرة الحاكمة على متن سيارة فارهة على طريق الملك فهد باتجاه النويصيب، قام صاحب مركبة رباعية بـ”تطشير” الحصى المتواجد في الطريق على سيارة الشيخ ما أدى إلى إتلاف زجاجها.

وأضاف أن الشيخ ترجل من السيارة للاستفسار من سائق “الرباعية” عن تصرفه، فاستشاط سائق “الرباعية” غضبًا ودفع الشيخ حتى أسقطه على الأرض.

وأشار المواطن إلى أنه تدخل في تلك اللحظة ليفاجأ بإخراج سائق “الرباعية” سكينًا، وتسديده 3 طعنات له، فيما أدلى ببيانات سيارة المتهم؛ حيث تم ضبطه واحتجازه على ذمة قضية اعتداء بالضرب والطعن.