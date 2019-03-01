ترجَّل من سيارته الفارهة ضرب شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت وطعن مرافقه

كتب امير فتحي في الجمعة 1 مارس 2019 11:32 صباحاً -
ترجَّل من سيارته الفارهة ضرب شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت وطعن مرافقه
شهدت الكويت، حادثة مثيرة، تمثلت في ضرب أحد شيوخ الأسرة الحاكمة، وطعن مرافقة بسكين من جانب أحد الأشخاص على طريق الملك فهد باتجاه النويصيب.
وبحسب صحيفة “الراي” الكويتية؛ فإن مواطنًا قدم شكوى للجهات الأمنية مرفقة بتقرير طبي جاء فيه أنه “تعرض لاعتداء من قبل آخرين بواسطة سكين، وأصيب بجرح قطعي في الكتف الأيسر، وفي الرقبة والوجه”.
وقال المواطن إنه أثناء مرافقته شيخًا من الأسرة الحاكمة على متن سيارة فارهة على طريق الملك فهد باتجاه النويصيب، قام صاحب مركبة رباعية بـ”تطشير” الحصى المتواجد في الطريق على سيارة الشيخ ما أدى إلى إتلاف زجاجها.
وأضاف أن الشيخ ترجل من السيارة للاستفسار من سائق “الرباعية” عن تصرفه، فاستشاط سائق “الرباعية” غضبًا ودفع الشيخ حتى أسقطه على الأرض.
وأشار المواطن إلى أنه تدخل في تلك اللحظة ليفاجأ بإخراج سائق “الرباعية” سكينًا، وتسديده 3 طعنات له، فيما أدلى ببيانات سيارة المتهم؛ حيث تم ضبطه واحتجازه على ذمة قضية اعتداء بالضرب والطعن.
كانت هذه تفاصيل خبر ترجَّل من سيارته الفارهة ضرب شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت وطعن مرافقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.