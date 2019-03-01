خمنوا أجر عمرو دياب الخيالي في الحفلات!

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كتب امير فتحي في الجمعة 1 مارس 2019 11:32 صباحاً -
عمرو دياب
قرّر الفنان المصري عمرو دياب مؤخرا ان يرفع أجره في حفلات الزفاف التي يشارك في إحيائها إلى مليوني جنيه مصري.
ويأتي هذا القرار في رغبته لتقليل عدد الحفلات التي يتم دعوته إليها وفي الوقت عينه، الحصول على نفس الأجر.
إذ كان يحصل دياب على مليون ونصف جنيه في الحفل الذي يشارك فيه، على عكس حفلاته الغنائية التي يتقاضى فيها أجره بالدولار.
ومن جانب آخر من المنتظر خلال الفترة المقبلة ان يبدأ عمرو دياب في التحضير لالبومه الجديد وسيعمل على طرح أغنيات منفردة أيضا خلال الفترة المقبلة.
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