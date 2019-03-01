شاهدوا فضيحة فنانة سعودية تتعرض للتحرش في الكويت

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كتب امير فتحي في الجمعة 1 مارس 2019 11:32 صباحاً -
أكدت الفنانة السعودية التي تقيم في الكويت حلا نورة أنها تعرضت للتحرش في واضحة النهار، وذلك أثناء تواجدها في أحد الشورع.
وظهر في الفيديو الذي نشرته على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتحرش وهو يقود دراجة نارية ويسير في محاذاة سيارتها، وسألته: “ماذا تريد؟”
وأشارت حلا نورة إلى أن الشخص المذكور كان يتحرش بها وأنه كف عن ذلك عندما بدأت بتصويره قائلة: “واحد بتحرش لما صورناه خاف الله هذا عندنا بالكويت”.
مضيفة: “تبوني أسوق سيارة؟ أنا مع السايق ما يخلوني بروحي”، كما نبهت الفتيات اللواتي يتعرضن للتحرش أنه يمكنهن إنقاذ أنفسهن من خلال تصوير المتحرشين بواسطة كاميرا الهاتف الجوال”.
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